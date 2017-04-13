Каныбек Иманалиев хотел выступить вместо Никитенко. Спикер закрыл заседание

Сегодня на заседании Каныбек Иманалиев («Ата Мекен») хотел выступить вместо однопартийца Натальи Никитенко, которая записалась, чтобы задать вопрос главе временной депутатской комиссии Анвару Артыкову.

Отметим, Каныбек Иманалиев на вопросы не записывался. Торага Чыныбай Турсунбеков предупредил, что такое невозможно, и если депутаты поменяются, то он закончит обсуждение вопроса.

В результате словесной перепалки между спикером парламента и депутатом Натальей Никитенко первый объявил об окончании заседания и переносе голосования за проект постановления об итогах работы комиссии.