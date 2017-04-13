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Власть

ГКНБ: Дело Райкана Тологонова до конца месяца передадим в суд

«Дело экс-депутата Райкана Тологонова до конца месяца передадим в суд», — ответил представитель ГКНБ на вопрос депутатов, смогут ли правоохранительные органы и ГКНБ поставить точку в деле по мародерству.

Отметим, 28 марта экс-депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова арестовали по подозрению в мародерстве. Ранее, в апреле 2010 года, его уже задерживали по данному факту. По версии следствия, именно под его руководством группа лиц совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежавших семье экс-президента КР Бакиева и его приближенным.

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В свою очередь депутат Эмил Токтошев сказал, что по мародерству и банковским ячейкам новой информации парламентарии не получили.

Напомним, сегодня рассматриваются итоги работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая ЗАО «Альфа Телеком» (Мегаком), ЗАО «Бишкекская нефтяная компания», ОАО ТНК «Дастан», АО «Азия Универсал Банк», ГП «Кыргыз комур», ранее принадлежавших окружению беглого президента Курманбека Бакиева, вопроса по Кадыржану Батырову и необоснованного повышения тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком».
Ссылка: http://24.kg/vlast/49475/
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