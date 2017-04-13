Депутаты интересуются у Анвара Артыкова, является ли он членом Союза писателей

Сегодня в ходе пленарного заседания депутат «Ата Мекена» Наталья Никитенко поинтересовалась у главы временной депутатской комиссии Анвара Артыкова, не является ли он членом Союза писателей.

«Ознакомившись с текстом справки, могу сказать, что текст очень авторский, и нет никаких конкретных фактов, временная депутатская комиссия не может в таком стиле писать такое заключение», — заявила Наталья Никитенко.

По ее словам, депутат, тем более из пятого созыва, должен знать, как на самом деле должно выглядеть заключение комиссии.

«Вы говорите, что в прошлом созыве пять депутатов не подписали заключение временной комиссии, вы говорите ложь. Мы не «не подписали», а сделали альтернативное заключение, выступили в ЖК и привели конкретные факты. Также из пяти членов, которые подписались под нашим заключением временной комиссии, двое — депутаты фракции СДПК, двое — «Ата Мекена» и один — «Ар-Намыса» , — подчеркнула она.

Она также спросила, нет ли политической подоплеки.

«В вашем заключении нет ни одного убедительного факта. Вы пишите «может быть», «мы думаем», «может быть». Сейчас спросили у вас, обнаружены ли новые факты во время работы комиссии. Нет! Все основывается на показаниях Абдулы Юсупова — мошенника, заключенного в СИЗО», — подчеркнула Наталья Никитенко.