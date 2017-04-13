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Власть

Временная депутатская комиссия считает невыгодной продажу MegaСom

Временная депутатская комиссия считает, что невыгодно продавать MegaСom. Об этом сегодня в ходе пленарного заседание сообщил ее глава Анвар Артыков.

Напомним, сегодня рассматриваются итоги работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая ЗАО «Альфа Телеком» (Мегаком), ЗАО «Бишкекская нефтяная компания», ОАО ТНК «Дастан», АО «Азия Универсал Банк», ГП «Кыргыз комур», ранее принадлежавших окружению беглого президента Курманбека Бакиева, вопрос по Кадыржану Батырову, и необоснованного повышения тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком».

В комиссии уточнили, что компания в год дает около 1 миллиарда сомов дивидендов, и внесли предложение предоставить компании денежные средства для обновления оборудования.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49466/
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