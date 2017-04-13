Временная депутатская комиссия считает невыгодной продажу MegaСom

Временная депутатская комиссия считает, что невыгодно продавать MegaСom. Об этом сегодня в ходе пленарного заседание сообщил ее глава Анвар Артыков.

Напомним, сегодня рассматриваются итоги работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая ЗАО «Альфа Телеком» (Мегаком), ЗАО «Бишкекская нефтяная компания» , ОАО ТНК «Дастан», АО «Азия Универсал Банк» , ГП «Кыргыз комур», ранее принадлежавших окружению беглого президента Курманбека Бакиева, вопрос по Кадыржану Батырову, и необоснованного повышения тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком» .

В комиссии уточнили, что компания в год дает около 1 миллиарда сомов дивидендов, и внесли предложение предоставить компании денежные средства для обновления оборудования.