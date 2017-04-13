Депутаты назвали возможного виновника повышения цены на Интернет в Кыргызстане

Сегодня в ходе пленарного заседания Анвар Артыков озвучил мнение депутатской комиссии по делу о повышении цены на Интернет осенью 2016 года.

По словам парламентария, от казахстанской стороны в ОАО «Кыргызстелеком» поступило два предложения, но они не содержали ультиматумов.

«Руководство «Кыргызтелекома» в лице Эмиля Ешеналиева, ни с кем не посоветовавшись, не предупредив Совет директоров, единолично приняло решение и заключило договор по поставке Интернета по $30», — рассказал Анвар Артыков.

Депутат добавил, что глава Антимонопольного комитета рекомендовал не делать этого, но глава «Кыргызтелекома» не послушал, более того, чинил препятствия заключению договора на более дешевую цену.