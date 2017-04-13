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Власть

Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле

Бывший шофер «Кыргызавтомаша» Эркин Сопоков возглавит Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности.

По их данным, кандидатура Сопокова уже прошла утверждение в профильном комитете. Ожидается, что президент Алмазбек Атамбаев на днях подпишет соответствующий указ о назначении.

Эркин Сапоков, согласно представленной в парламенте справке-обосновании, трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Кадамджай», затем работал учеником кочегара в котельной убойного пункта, водителем на предприятии «Кыргызавтомаш». Известно, что на «Кыргызавтомаше» он был личным водителем будущего президента Атамбаева.

Эркин Сопоков окончил Ташкентский исламский институт. После окончания этого вуза он пришел работать шофером на «Кыргызавтомаш». Позже он закончил Кыргызский государственный педагогический университет. А в 2005 году завершил обучение в Бишкекском филиале Московского института предпринимательства и права.

Последнее место работы — директор госучреждения «Государственная резиденция № 1» при Управлении делами президента и правительства.

В личном резюме указано, что Эркин Сопоков владеет турецким и арабским языками.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49458/
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