Кара-Суу получит 6,3 миллиона евро на реабилитацию системы водоснабжения

Депутаты парламента одобрили в третьем чтении кредитное соглашение по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу ».

«Для реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой города Кара-Суу необходимы значительные финансовые средства, которыми мэрия города Кара-Суу не располагает, решение данного вопроса возможно за счет привлечения внешних и внутренних инвестиций», — говорится в документе.

Учитывая успешную реализацию действующих проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Европейский банк реконструкции и развития принял решение о поддержке данного проекта. Стоимость его составляет 6,35 миллиона евро.

Все 116 зарегистрированных депутатов проголосовали единогласно.