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Власть

Чолпон-Ата получит деньги на реабилитацию системы водоснабжения

Депутаты парламента одобрили в третьем чтении кредитное соглашение по проекту «Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ате».

Отмечено, что его цель — оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе.

Согласно справке-обоснованию, строительство системы водоснабжения в Чолпон-Ате впервые началось в 1950 году и расширялось с 1960–1970 годов, по мере роста населения.

«В связи с увеличением количества населения и других потребителей питьевой воды, а также износом водопроводных и канализационных сетей, системы питьевого водоснабжения и канализации Чолпон-Ата нуждается в реабилитации и реконструкции», — указано в документе.

Уточняется, что для этого необходимы значительные финансовые средства, которыми мэрия Чолпон-Аты не располагает. Решение вопроса возможно за счет привлечения внешних и внутренних инвестиций. Стоимость проекта составляет 6,2 миллиона евро.

Депутаты поддержали соглашение единогласно.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49454/
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