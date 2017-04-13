Чолпон-Ата получит деньги на реабилитацию системы водоснабжения

Депутаты парламента одобрили в третьем чтении кредитное соглашение по проекту «Реабилитация системы водоснабжения в городе
Отмечено, что его цель — оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе.
Согласно
«В связи с увеличением количества населения и других потребителей питьевой воды, а также износом водопроводных и канализационных сетей, системы питьевого водоснабжения и канализации
Уточняется, что для этого необходимы значительные финансовые средства, которыми мэрия
Депутаты поддержали соглашение единогласно.