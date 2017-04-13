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Власть

Депутат видит риски в исполнении бюджета Бишкека

Депутат столичного кенеша Таалайбек Сагынов («Кыргызстан») видит риски в исполнении бюджета Бишкека. Об этом он заявил сегодня на сессии.

«Я не просто говорю, чтобы выделиться. Я действительно вижу определенные риски, которые мы можем получить в 2018–2019 годах, в том числе и по подоходному налогу», — сказал он.

«Рост дохода местного бюджета в 2017-м обусловлен исключительно за счет ожидаемого трансферта в размере 1,9 миллиарда сомов из республиканского бюджета на компенсацию выпадения налога с продаж. Действительно, в целом по республике планируется выделить для компенсационных мер для всех местных бюджетов 2,8 миллиарда сомов. Однако решения правительства о порядке распределения этих средств нет. Поэтому эту цифру необходимо обосновать», — пояснил Сагынов.

«Наибольший риск вызывает факт того, что компенсация в размере 1,9 миллиарда сомов выделяется только на один год. Разрыв, который может возникнуть в 2018–2019 годах, мэрия предлагает закрыть за счет установления доли расщепления подоходного налога в 100 процентов. Но шансов, что это будет сделано в 2018-м, немного. Потеря 1,9 миллиарда сомов в 2018-м вызовет большие проблемы в бюджете города и поставит его в прямую зависимость от Министерства финансов», — заметил нардеп.

Таалайбек Сагынов также напомнил, что школьное образование не имеет отношения к городу Бишкеку, а является программой республиканского значения (в ответственности Министерства образования). «И только в Бишкеке оно финансируется через местный бюджет. Сама же собственная социальная политика столицы в размере 312 миллионов сомов не просто застыла на месте, но и уменьшилась по сравнению с 2016-м», — отметил он.

«Мы все риски просчитываем и предусмотрели, — заверил вице-мэр Эрнис Зарлыков. — Что касается школьного образования, его планируется передать республиканскому бюджету в 2018 году».

На сессии обсуждают бюджет столицы на 2017 год.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49431/
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