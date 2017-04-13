Жена Дональда Трампа отсудила миллионы у газеты за порочащую статью

Британская газета Daily Mail согласилась выплатить компенсацию первой леди США Меланье Трамп за статью о ее модельной карьере. Об этом сообщила ВВС.

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В августе 2016 года во время президентской кампании в США издание опубликовало заметку, намекавшую на то, что до замужества Меланья Трамп якобы была связана с агентством, предоставлявшим эскорт-услуги .

В начале сентября газета дала опровержение, заявив, что подобные рассуждения не имели оснований, и выразив сожаление в связи с публикацией, которую к тому моменту удалили с сайта издания.

Сообщается, что Меланья Трамп согласилась принять от газеты извинения и компенсацию.

Меланья Трамп подала иски к Daily Mail в Британии и представительству издания Mail Online в США. В американском иске, поданном в 2016 году, от газеты требовали выплату в размере $150 миллионов.

Итоговый объем компенсации, на который согласилась Меланья Трамп, не раскрывается, однако, по данным СМИ, выплата составит около $3 миллионов.

«Ложные и клеветнические заявления о госпоже Трамп нанесли огромный ущерб ее личной и профессиональной репутации и потенциальным экономическим возможностям, а также сильно оскорбили ее и привели к эмоциональному стрессу», — говорилось в иске.

Ранее Меланья Трамп подала в суд на американского блогера Вебстера Тарпли, который тоже намекал на работу бывшей модели в эскорте. Дело уладили после того, как Тарпли принес извинения и согласился выплатить «существенную сумму», сообщил адвокат Меланьи Трамп.