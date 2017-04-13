Депутаты БГК от оппозиции пожаловались, что их вопросы не проходят

Депутаты из оппозиционной фракции
По словам депутата Аликбая Сариева, они предлагали заслушать отчет Управления городского транспорта. «Мы вообще поднимали вопрос о недоверии начальнику УГТ, но сессия отказывается рассматривать это. Предложение включить вопрос в повестку следующей очередной сессии также не прошло», — сказал он.
Лидер фракции Таалайбек Сариев посетовал: «Наши вопросы не проходят. На президиуме я практически один их отстаиваю, потому что в «Мекеним Кыргызстане» половина — оппозиция, половина — позиция».
Председатель БГК Канатбек Музуралиев подчеркнул, что для него нет «позиции» или оппозиции. «Мы все депутаты, а вопросы снимаются с повестки дня строго по регламенту», — сказал он.
Напомним, в коалицию большинства БГК вошли три фракции: СДПК, «Республика — Ата Журт» и «Кыргызстан», две остались в оппозиции —