Депутаты БГК от оппозиции пожаловались, что их вопросы не проходят

Депутаты из оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс» Бишкекского городского кенеша пожаловались, что их вопросы не проходят на президиуме. Соответственно, их не включают в повестку сессии.

По словам депутата Аликбая Сариева, они предлагали заслушать отчет Управления городского транспорта. «Мы вообще поднимали вопрос о недоверии начальнику УГТ, но сессия отказывается рассматривать это. Предложение включить вопрос в повестку следующей очередной сессии также не прошло», — сказал он.

Лидер фракции Таалайбек Сариев посетовал: «Наши вопросы не проходят. На президиуме я практически один их отстаиваю, потому что в «Мекеним Кыргызстане» половина — оппозиция, половина — позиция».

Председатель БГК Канатбек Музуралиев подчеркнул, что для него нет «позиции» или оппозиции. «Мы все депутаты, а вопросы снимаются с повестки дня строго по регламенту», — сказал он.