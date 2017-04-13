Заместитель российского постпреда в ООН жестко отчитал представителя Британии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков жестко отчитал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мэтью Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживает режим Асада и применение химического оружия, а Москва «потеряла доверие».

По словам Владимира Сафронкова, Райкрофт «только и думает о том, чтобы затруднить усилия» спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу, привнести в СБ ООН конфронтационность и враждебность.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

По его словам, Райкрофт предъявляет оскорбительные требования к гарантам перемирия в Сирии, в то время как Лондон лишь принимает у себя незаконные группировки.

Лондон обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке. Владимир Сафронков

«Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях», — добавил заместитель постпреда. По его мнению, смена режима в Сирии для Великобритании важнее, чем позиция большинства членов ООН .