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Власть

Заместитель российского постпреда в ООН жестко отчитал представителя Британии

Фото AFP 2017/Jewel Samad. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. Архивное фото

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков жестко отчитал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мэтью Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживает режим Асада и применение химического оружия, а Москва «потеряла доверие».

По словам Владимира Сафронкова, Райкрофт «только и думает о том, чтобы затруднить усилия» спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу, привнести в СБ ООН конфронтационность и враждебность.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

По его словам, Райкрофт предъявляет оскорбительные требования к гарантам перемирия в Сирии, в то время как Лондон лишь принимает у себя незаконные группировки.

Лондон обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке.

Владимир Сафронков

«Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях», — добавил заместитель постпреда. По его мнению, смена режима в Сирии для Великобритании важнее, чем позиция большинства членов ООН.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» — сказал Владимир Сафронков.
Ссылка: http://24.kg/vlast/49388/
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