Алмазбек Атамбаев принял делегацию Европарламента во главе с Иветой Григуле

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял делегацию Европейского парламента во главе с ее председателем по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией Иветой Григуле. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

По его данным, на встрече обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом. В частности, политические и экономические реформы, а также демократические преобразования, осуществленные в республике за последние годы, в том числе принятые референдумом поправки в Конституцию.

На встрече также уделили внимание итогам недавних визитов Алмазбека Атамбаева в Бельгию и Германию.

Кроме того, глава государства обсудил с членами делегации подготовку к предстоящим президентским выборам и подчеркнул, что в Кыргызстане удалось добиться проведения честных и прозрачных выборов, результаты которых не вызывают сомнений у граждан и у самих участников избирательных процессов.