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Власть

Глава Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом страны

Фото: AP Photo/Lefteris Pitarakis. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. Архивное фото

Глава Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

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Согласно Конституции Азербайджана первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот неспособен исполнять свои обязанности.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а для кандидатов на пост главы государства отменили возрастные ограничения.

Пост первого вице-президента до назначения Мехрибан Алиевой оставался свободным.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45627/
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