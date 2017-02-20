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Власть

В Европарламенте считают, что Кыргызстан стал демократическим пять лет назад

«Кыргызстан встал на путь демократии буквально пять лет назад», — заявила сегодня журналистам сопредседатель комитета парламентского сотрудничества «Кыргызстан — Евросоюз» Ивета Григуле.

По ее словам, сегодня депутаты Жогорку Кенеша и Европарламента обсудили многие важные вопросы. При этом дискуссия была интересной и интенсивной. Стороны коснулись вопросов безопасности, борьбы с терроризмом и наркотиками, пограничных проблем и экономики.

«Мы обсудили, как Европейский союз смотрит на Кыргызстан, чем помогает и может помочь в будущем», — отметила Ивета Григуле

Кыргызстан является важным партнером ЕС в регионе. Недаром мы смотрим на вас как на единственную страну в регионе, которая встала на путь парламентской демократии.

Ивета Григуле
Депутат Европарламента отметила, что Кыргызстан встал на путь демократии недавно. Но те шаги, которые приняты, и те задумки, которые есть, впечатляют, считает она.

«Мы можем только быть вместе с вами, поддерживать вас в дальнейшей демократизации страны и укреплении прав человека. Если вы сочтете нужным, то можем дать некоторые советы», — заключила Ивета Григуле.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45563/
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