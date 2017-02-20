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Власть

Кыргызстану интересен опыт парламентской демократии Европы

«Кыргызстану интересен опыт Европы в построении демократии в условиях парламентской формы правления», — заявил сегодня сопредседатель комитета парламентского сотрудничества «Кыргызстан — Евросоюз», депутат Абдывахап Нурбаев.

По его словам, XII заседание комитета носило открытый и содержательный характер. Стороны обсудили наиболее важные вопросы в политической, экономической и социальной сферах. Затронуты вопросы региональной безопасности.

Депутат отметил, что отношения стран ЕС и Кыргызстана развиваются стабильно и поэтапно. По его словам, сотрудничество имеет перспективы для дальнейшего развития. При этом могут быть созданы хорошие возможности как для развития двусторонних связей, так и использования лучших практик в области парламентаризма.

Для нас имеет большое значение опыт демократической Европы. В этом направлении надо и в дальнейшем вести диалог.

Абдывахап Нурбаев

«Дальнейшее развитие торгово-экономических отношений, увеличение товарооборота со странами Европы и привлечение иностранных инвестиций также крайне важны для Кыргызстана», — заключил Абдывахап Нурбаев.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45561/
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