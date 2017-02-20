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Власть

Как президент Таджикистана учил сына управлять столицей

Фото: Радио «Азаттык». Эмомали Рахмон и его сын Рустам

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал сыну Рустаму, которого назначил мэром Душанбе, пять советов, как управлять городом. Об этом сообщило «Настоящее время».

Рустаму Эмомали еще нет и 30 лет. Он считается самым молодым в странах СНГ мэром столицы.

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Первый совет главы Таджикистана касался пожелания всегда быть требовательным. «Следи за исполнением своих поручений. Ты молодой, очень молодой. Я в твоем возрасте был директором совхоза», — сказал Эмомали Рахмон.

Далее глава страны отметил обеспеченность градоначальника. «Никто не смеет на тебя давить. Никто не может указывать тебе, кого нанимать на работу. Поэтому я тебя назначил, другого бы не поставил», — добавил Эмомали Рахмон.

Третий совет — снижать цены для народа. Президент призвал Рустама Эмомали обеспечить граждан достойной работой, транспортом и электричеством.

В четвертом совете Эмомали Рахмон пожелал мэру никогда не грубить подчиненным и разговаривать с ними культурно.

В итоге президент призвал мэра не обедать в домах бизнесменов. «Не ходи в рестораны. Обедай в домах рабочих, стариков, вдов. Они будут рады угостить тебя самым лучшим, что у них есть. Они сочтут за честь встречать у себя главу города», — добавил Эмомали Рахмон.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45493/
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