Как президент Таджикистана учил сына управлять столицей

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал сыну Рустаму, которого назначил мэром Душанбе, пять советов, как управлять городом. Об этом сообщило «Настоящее время».
Рустаму Эмомали еще нет и 30 лет. Он считается самым молодым в странах СНГ мэром столицы.
Первый совет главы Таджикистана касался пожелания всегда быть требовательным. «Следи за исполнением своих поручений. Ты молодой, очень молодой. Я в твоем возрасте был директором совхоза», — сказал Эмомали Рахмон.
Далее глава страны отметил обеспеченность градоначальника. «Никто не смеет на тебя давить. Никто не может указывать тебе, кого нанимать на работу. Поэтому я тебя назначил, другого бы не поставил», — добавил Эмомали Рахмон.
Третий совет — снижать цены для народа. Президент призвал Рустама Эмомали обеспечить граждан достойной работой, транспортом и электричеством.
В четвертом совете Эмомали Рахмон пожелал мэру никогда не грубить подчиненным и разговаривать с ними культурно.
В итоге президент призвал мэра не обедать в домах бизнесменов. «Не ходи в рестораны. Обедай в домах рабочих, стариков, вдов. Они будут рады угостить тебя самым лучшим, что у них есть. Они сочтут за честь встречать у себя главу города», — добавил Эмомали Рахмон.