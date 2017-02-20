Трамп назвал ряд американских СМИ врагами народа

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ, распространяющие фейковые новости о нем, являются не его врагами, а врагами всех американцев. Об этом сообщила ВВС.

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На своей странице в «Твиттере» он, в частности, назвал таковыми телекомпании «Эн-Би-Си» , «Эй-Би-Си» , «Си-Би-Эс» и «Си-Эн-Эн» , а также газету New York Times.

«СМИ фейковых новостей (New York Times, « Эн-Би-Си », « Эй-Би-Си », « Си-Би-Эс » и « Си-Эн-Эн ») являются не моими врагами, а врагами американского народа» — написал Трамп.

Ранее, комментируя отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, Трамп упрекнул СМИ в непорядочности и распространении фейковых новостей. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами.