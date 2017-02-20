Трамп назвал ряд американских СМИ врагами народа

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ, распространяющие фейковые новости о нем, являются не его врагами, а врагами всех американцев. Об этом сообщила ВВС.
На своей странице в «Твиттере» он, в частности, назвал таковыми телекомпании
«СМИ фейковых новостей (New York Times, «
Ранее, комментируя отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, Трамп упрекнул СМИ в непорядочности и распространении фейковых новостей. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами.