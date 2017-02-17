Государственная налоговая служба Кыргызстана должна проверить, платили ли налоги ближайшие родственники Омурбека Текебаева, в том числе его
Официальное письмо из ГП за подписью руководителя межведомственной рабочей группы Медеркулова направлено в ГНС.
Налоговики должны предоставить сведения об уплате налоговых отчислений, начиная с 2005 года всеми ближайшими родственниками депутатов от фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой. Отчет в Генпрокуратуре требуют и о
Запрос в ГНС направлен в связи с проверкой по материалу об учреждении траста на передачу акций в компании Southfield Management Inc., зарегистрированной в Белизе в пользу Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова.
В список внесены родители, братья и сестры, супруги и дети Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова. Всего 26 человек.
Как сообщало ИА «24.kg», 14 ноября глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев передал президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы (апостиль) из официальных органов государства Белиз. Они якобы свидетельствуют о заинтересованности трех депутатов Жогорку Кенеша в продаже акций MegaCom.
Уточняется, что в апреле 2012 года компания Southfield, владельцем которой предположительно является Максим Бакиев, могла выручить от продажи не национализированной на тот момент части акций
В документах, переданных президенту страны, указаны фамилии депутатов от «Ата Мекена» — Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.