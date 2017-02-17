16:13
-10
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Власть

Президент Кыргызстана принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, накануне, 17 февраля, в Мюнхене открылась международная конференция, посвященная проблемам и вызовам современной мировой безопасности, в том числе кризисам в Сирии и на Украине.
По словам канцлера Ангелы Меркель, в 1963 году началась добрая традиция проводить конференцию. В этом году она предлагает широкий выбор вопросов.

«Наш мир долгое время находился под давлением холодной войны. Потом произошли кардинальные изменения. Система стала многосторонней. Впереди находится сверхдержава США. Над нами главенствуют ассиметрические угрозы. У нас нет четкого международного порядка, по прежнему не стабильные отношения с Россией. Эти проблемы нельзя преодолеть в одиночку. Многосторонние связи помогут решить их», — сказала канцлер.

Позже глава Кыргызстана проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45461/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев наградил орденом Ангелу Меркель
В Мюнхене назвали причину непрекращения огня на Украине
Президент Кыргызстана прибыл в Мюнхен
Алмазбек Атамбаев обсудил с главой Евросовета вопрос преемника
На допрос в Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев
Визит Атамбаева. Что Кыргызстан может предложить Бельгии и Германии
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
«Безопасный город» обещают кыргызстанцам «в скором будущем»
Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Индии в связи с железнодорожной катастрофой
Алмазбек Атамбаев: Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном укрепляются
Популярные новости
Стал известен кандидат в&nbsp;президенты от&nbsp;СДПК Стал известен кандидат в президенты от СДПК
Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на&nbsp;Кипр Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на Кипр
На&nbsp;допрос в&nbsp;Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев На допрос в Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев
Встречу Текебаева с&nbsp;Курманбеком Бакиевым прокомментировали в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo; Встречу Текебаева с Курманбеком Бакиевым прокомментировали в «Ата Мекене»
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц