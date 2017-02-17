Президент Кыргызстана принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Отметим, накануне, 17 февраля, в Мюнхене открылась международная конференция, посвященная проблемам и вызовам современной мировой безопасности, в том числе кризисам в Сирии и на Украине.

По словам канцлера Ангелы Меркель, в 1963 году началась добрая традиция проводить конференцию. В этом году она предлагает широкий выбор вопросов.

«Наш мир долгое время находился под давлением холодной войны. Потом произошли кардинальные изменения. Система стала многосторонней. Впереди находится сверхдержава США. Над нами главенствуют ассиметрические угрозы. У нас нет четкого международного порядка, по прежнему не стабильные отношения с Россией. Эти проблемы нельзя преодолеть в одиночку. Многосторонние связи помогут решить их», — сказала канцлер.

Позже глава Кыргызстана проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.