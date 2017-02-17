Алмамбет Шыкмаматов считает уголовное дело личной местью главы ГКНБ

Депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов считает возбужденное против него уголовное дело личной местью председателя Государственного комитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева. Об этом он заявил ИА «24.kg, комментируя сообщение Генеральной прокуратуры.

Он напомнил, что восемь месяцев проработал аудитором, и был выдвинут на эту должность оппозиционной партией. При этом именно парламент решил купить аудиторам служебные машины. В техническом задании было указано, что их цена должна составлять от 13 до 15 тысяч долларов.

«Мы объявили тендер, который выиграло ОсОО «Барат Люкс». Компания поставила четыре машины. Из них одна оказалось той, которую когда-то моя жена продала этому ОсОО. Машины куплены за 13–14 тысяч долларов. Автомобили такого класса в то время так и стоили. Именно машина, когда-то принадлежавшая моей жене, была самой качественной и соответствующей предъявляемой цене. Она была свежепригнанной, а остальные изношенными», — рассказал депутат.

Шыкмамтов заверяет, что при тендере не было злоупотреблений и тем более ущерба для государства.

Я думаю, тут личная месть Абдиля Сегизбаева за мои высказывания. Я это воспринимаю так. Используя административный ресурс, ГКНБ, Генпрокуратура, силовые органы могут сейчас любого укатать за решетку, сфабриковав уголовные дела. Алмамбет Шыкмаматов

«Я не боюсь тюрьмы. Почему не возбуждаются дела по воровству со строительства дорог? А по скандалу с участком на улице Скрябина, 45–45а? По всем другим громким фактам дела не возбуждаются. А когда речь идет об оппозиционном политике, то искали три года и нашли, за что зацепиться», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.