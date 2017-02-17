22:06
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Власть

Алмамбет Шыкмаматов считает уголовное дело личной местью главы ГКНБ

Депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов считает возбужденное против него уголовное дело личной местью председателя Государственного комитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева. Об этом он заявил ИА «24.kg, комментируя сообщение Генеральной прокуратуры.

Он напомнил, что восемь месяцев проработал аудитором, и был выдвинут на эту должность оппозиционной партией. При этом именно парламент решил купить аудиторам служебные машины. В техническом задании было указано, что их цена должна составлять от 13 до 15 тысяч долларов.

«Мы объявили тендер, который выиграло ОсОО «Барат Люкс». Компания поставила четыре машины. Из них одна оказалось той, которую когда-то моя жена продала этому ОсОО. Машины куплены за 13–14 тысяч долларов. Автомобили такого класса в то время так и стоили. Именно машина, когда-то принадлежавшая моей жене, была самой качественной и соответствующей предъявляемой цене. Она была свежепригнанной, а остальные изношенными», — рассказал депутат.

Шыкмамтов заверяет, что при тендере не было злоупотреблений и тем более ущерба для государства.

Я думаю, тут личная месть Абдиля Сегизбаева за мои высказывания. Я это воспринимаю так. Используя административный ресурс, ГКНБ, Генпрокуратура, силовые органы могут сейчас любого укатать за решетку, сфабриковав уголовные дела.

Алмамбет Шыкмаматов

«Я не боюсь тюрьмы. Почему не возбуждаются дела по воровству со строительства дорог? А по скандалу с участком на улице Скрябина, 45–45а? По всем другим громким фактам дела не возбуждаются. А когда речь идет об оппозиционном политике, то искали три года и нашли, за что зацепиться», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Отметим, что на сегодня Генеральная прокуратура завела уголовные дела на двух депутатов, чьи имена фигурируют в скандале вокруг траста акций компании MegaCom через офшорные компании Southfield и Avalon. Ранее возбуждено дело на экс-генпрокурора Аиду Салянову. Ее обвиняют в незаконном возобновлении лицензии адвоката Алексея Елисеева. Лидера «Ата Мекена» также вызывали на допрос в Генпрокуратуру из-за его визита на Кипр.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45419/
просмотров: 835
Версия для печати
Материалы по теме
Алмамбет Шыкмаматов рассказал, какую машину продала его жена Счетной палате
Против депутата Алмамбета Шыкмаматова возбуждено уголовное дело
Критика президента в соцсетях вполне допустима
Антикоррупционную службу предлагают вывести из состава ГКНБ
В парламенте настояли на создании комиссии по делу Аиды Саляновой
Счетная палата и Генпрокуратура не могут проверить Верхненарынский каскад ГЭС
ГКНБ призывают выявлять в соцсетях экстремистов, а не критиков власти
Счетную палату намерена направить в Центризбирком фракция «Республика – Ата Журт»
Допрос Аиды Саляновой в ГКНБ длился около пяти часов
Алмамбет Шыкмаматов: За 20-летнюю историю Кыргызстана аресты всегда происходили по политическим мотивам
Популярные новости
Стал известен кандидат в&nbsp;президенты от&nbsp;СДПК Стал известен кандидат в президенты от СДПК
На&nbsp;допрос в&nbsp;Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев На допрос в Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев
Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на&nbsp;Кипр Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на Кипр
Второй кандидат в&nbsp;президенты Кыргызстана заявил о&nbsp;своих намерениях Второй кандидат в президенты Кыргызстана заявил о своих намерениях
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц