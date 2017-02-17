22:05
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Власть

В Жогорку Кенеше хотят модернизировать сайт, обновленный в 2016 году

В Жогорку Кенеше хотят модернизировать сайт, обновленный только в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, презентован план мероприятий по реализации проектов «Электронный парламент» и «Онлайн-заседание».

«Электронный парламент» предусматривает создание информационно-коммуникационной сети ЖК с органами исполнительной власти и населением для взаимообмена информацией.

Проект «Онлайн-заседание» предусматривает трансляцию не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальным веб-портале www.kenesh.kg.

«Мы планируем проконсультироваться со специалистами и экспертами по видеотрансляции в онлайн-режиме через Интернет и на телевидении, установить видеокамеры во всех залах, где проводятся различные заседания, модернизировать официальный веб-портал и открыть раздел для онлайн-заседаний», — цитирует пресс-служба руководителя рабочей группы по реализации проектов Асылбека Кадырова.

Напомним, только в 2016 году парламент Кыргызстана модернизировал собственный сайт. На эти цели выделяли 300 тысяч сомов, а потратили 250 тысяч.

Летом 2016-го в пресс-службе рассказывали о плюсах нового сайта. В том числе сообщалось, что с сентября планируется транслировать заседания Жогорку Кенеша в режиме онлайн. Однако этого не произошло.

«Мы планировали это реализовать, но в процессе потребовалось дополнительное дорогостоящее оборудование. В бюджете этих денег нет, поэтому реализацию приостановили. Эти меры заложили в стратегию развития ЖК до 2021 года. А возможности сайта позволяют, даже если сейчас поставят видеокамеру в зал заседаний. В настоящее время только по «Пирамиде» идет трансляция», — прокомментировали в ЖК ситуацию ИА «24.kg» .
Ссылка: http://24.kg/vlast/45414/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Не позориться и не распространять слухи требует от депутатов Алмамбет Шыкмаматов
Дракой закончилось заседание парламента ЮАР
В парламенте настояли на создании комиссии по делу Аиды Саляновой
В парламенте жестко критикуют премьер-министра Кыргызстана
В парламенте Кыргызстана выбирают вице-спикера
Парламент чудес, или Чемпионат профессиональной никчемности
Депутаты пожаловались на всесилие аппарата парламента
Накануне визита президента КР в Индию в Жогорку Кенеше спешно рассматривают проект соглашения между странами
Неделю перед референдумом депутаты парламента Кыргызстана проведут в округах
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
Популярные новости
Стал известен кандидат в&nbsp;президенты от&nbsp;СДПК Стал известен кандидат в президенты от СДПК
На&nbsp;допрос в&nbsp;Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев На допрос в Генпрокуратуру вызван Омурбек Текебаев
Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на&nbsp;Кипр Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на Кипр
Второй кандидат в&nbsp;президенты Кыргызстана заявил о&nbsp;своих намерениях Второй кандидат в президенты Кыргызстана заявил о своих намерениях
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц