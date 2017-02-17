В Жогорку Кенеше хотят модернизировать сайт, обновленный в 2016 году

В Жогорку Кенеше хотят модернизировать сайт, обновленный только в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, презентован план мероприятий по реализации проектов «Электронный парламент» и «Онлайн-заседание» .

«Электронный парламент» предусматривает создание информационно-коммуникационной сети ЖК с органами исполнительной власти и населением для взаимообмена информацией.

Проект «Онлайн-заседание» предусматривает трансляцию не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальным веб-портале www.kenesh.kg.

онлайн-режиме

веб-портал

онлайн-заседаний

пресс-служба

«Мы планируем проконсультироваться со специалистами и экспертами по видеотрансляции вчерез Интернет и на телевидении, установить видеокамеры во всех залах, где проводятся различные заседания, модернизировать официальныйи открыть раздел для», — цитируетруководителя рабочей группы по реализации проектов Асылбека Кадырова.

Напомним, только в 2016 году парламент Кыргызстана модернизировал собственный сайт. На эти цели выделяли 300 тысяч сомов, а потратили 250 тысяч.

Летом 2016-го в пресс-службе рассказывали о плюсах нового сайта. В том числе сообщалось, что с сентября планируется транслировать заседания Жогорку Кенеша в режиме онлайн. Однако этого не произошло.

«Мы планировали это реализовать, но в процессе потребовалось дополнительное дорогостоящее оборудование. В бюджете этих денег нет, поэтому реализацию приостановили. Эти меры заложили в стратегию развития ЖК до 2021 года. А возможности сайта позволяют, даже если сейчас поставят видеокамеру в зал заседаний. В настоящее время только по «Пирамиде» идет трансляция», — прокомментировали в ЖК ситуацию ИА «24.kg» .