В Жогорку Кенеше хотят модернизировать сайт, обновленный в 2016 году

В Жогорку Кенеше хотят модернизировать сайт, обновленный только в 2016 году. Об этом сообщает
По ее данным, презентован план мероприятий по реализации проектов «Электронный парламент» и
«Электронный парламент» предусматривает создание
Проект «Онлайн-заседание» предусматривает трансляцию не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальным веб-портале www.kenesh.kg.
Напомним, только в 2016 году парламент Кыргызстана модернизировал собственный сайт. На эти цели выделяли 300 тысяч сомов, а потратили 250 тысяч.
Летом
«Мы планировали это реализовать, но в процессе потребовалось дополнительное дорогостоящее оборудование. В бюджете этих денег нет, поэтому реализацию приостановили. Эти меры заложили в стратегию развития ЖК до 2021 года. А возможности сайта позволяют, даже если сейчас поставят видеокамеру в зал заседаний. В настоящее время только по «Пирамиде» идет трансляция», — прокомментировали в ЖК ситуацию ИА «24.kg» .