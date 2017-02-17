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Власть

Алмамбет Шыкмаматов рассказал, какую машину продала его жена Счетной палате

Депутат Алмамбет Шыкмаматов рассказал ИА «24.kg», какую машину его жена продала Счетной палате. Депутат опровергает заявления Генпрокуратуры о завышенной цене на иномарку.

По его словам, заявления главного надзорного органа о несоответствии цены на автомобиль «Мерседес-Бенц» Е320, 2000 года выпуска в комплектации «Элеганс» не соответствуют действительности. Парламентарий уверяет, что на момент продажи машины ее цена была именно такой. В 2011 году цены на автомобили были выше, чем сейчас.

Также он рассказал и о качестве транспортного средства и причастности его жены к договоренностям со Счетной палатой.

«Да, автомобиль когда-то действительно принадлежал моей супруге. Но на момент продажи его собственником уже была фирма ОсОО «Барат Люкс». Отмечу также, что из пяти машин, которые купила Счетная палата, именно машина, когда-то принадлежавшая моей жене, оказалась самой качественной», — рассказал Алмамбет Шыкмаматов.

Отметим, что на сегодня Генеральная прокуратура завела уголовные дела на двух депутатов, чьи имена фигурируют в скандале вокруг траста акций компании MegaCom через офшорные компании Southfield и Avalon. Ранее возбуждено дело на экс-генпрокурора Аиду Салянову. Ее обвиняют в незаконном возобновлении лицензии адвоката Алексея Елисеева. Лидера «Ата Мекена» также вызывали на допрос в Генпрокуратуру из-за его визита на Кипр.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45408/
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