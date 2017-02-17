Вопросы границ обсудили вице-премьеры Кыргызстана и Узбекистана

Вице-премьер-министр Жениш Разаков обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым вопросы приграничного сотрудничества. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что стороны встретились в узбекистанском городе Фергане. Жениш Разаков и Адхам Икрамов обсудили вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Вице-премьер Кыргызстана отметил необходимость скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии границы.