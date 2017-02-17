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Власть

Вопросы границ обсудили вице-премьеры Кыргызстана и Узбекистана

Вице-премьер-министр Жениш Разаков обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана Адхамом Икрамовым вопросы приграничного сотрудничества. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что стороны встретились в узбекистанском городе Фергане. Жениш Разаков и Адхам Икрамов обсудили вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Вице-премьер Кыргызстана отметил необходимость скорейшего завершения работ по согласованию позиций по оставшимся неуточненным участкам линии границы.

Также делегации приняли участие в мероприятиях по случаю 24-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Они прошли накануне в драматическом театре имени Бабура в городе Ош.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45404/
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