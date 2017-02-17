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Власть

Уголовный кодекс в Кыргызстане гуманней российского

Уголовный кодекс в Кыргызстане гуманней, нежели российский, поэтому возбуждается много уголовных дел, но до суда доходят единицы. Об этом сегодня на заседании фракции «Бир Бол» сообщил представитель Генеральной прокуратуры КР.

На заседании рассматриваются поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

«В отечественном законодательстве есть ряд статей, предполагающих, что в случае возмещения ущерба уголовное дело подлежит закрытию», — сказал он.

«Возбуждается много уголовных дел, а до суда доходят единицы. Вот для этого и вносятся поправки. Задачами проекта является создание механизмов усиления ответственности сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры и национальной безопасности за действия, повлекшие необоснованное уголовное преследование», — сообщил докладчик, депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, распространены случаи, когда возбуждаются уголовные дела при отсутствии достаточных оснований, и расследование таких дел тянется несколько месяцев. За это время предприниматели терпят убытки, бизнес-процессы разрушаются, наносится материальный ущерб и ущерб деловой репутации.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45399/
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