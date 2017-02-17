Уголовный кодекс в Кыргызстане гуманней российского

Уголовный кодекс в Кыргызстане гуманней, нежели российский, поэтому возбуждается много уголовных дел, но до суда доходят единицы. Об этом сегодня на заседании фракции «Бир Бол» сообщил представитель Генеральной прокуратуры КР.

На заседании рассматриваются поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

«В отечественном законодательстве есть ряд статей, предполагающих, что в случае возмещения ущерба уголовное дело подлежит закрытию», — сказал он.

«Возбуждается много уголовных дел, а до суда доходят единицы. Вот для этого и вносятся поправки. Задачами проекта является создание механизмов усиления ответственности сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры и национальной безопасности за действия, повлекшие необоснованное уголовное преследование», — сообщил докладчик, депутат Акылбек Жапаров.