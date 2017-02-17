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Власть

Президент Кыргызстана отклонил поправки в закон о деятельности МСУ

Алмазбек Атамбаев вернул с возражениями Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления» для выработки согласованного варианта. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 29 декабря 2016 года.

В целом, поддерживая вносимые изменения, президент считает, что принятый закон в представленной редакции не может быть подписан по следующим основаниям:

  • В целях учета интересов всех жителей городов республиканского значения и исключения лоббирования отдельных инициатив малыми группами населения предлагается пересмотреть вносимую норму, устанавливающую, что правом местной нормотворческой (народной) инициативы обладают не менее трехсот членов местного сообщества.
  • Изменения, вносимые в статьи 35 и 37 Закона «О местном самоуправлении», предоставляют право на образование аппаратов айыльных кенешей на основе типовых нормативов, определяемых правительством, и исключают норму, предусматривающую исполнение обязанностей председателя айыльного кенеша на общественных началах.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45395/
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