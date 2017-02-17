Президент Кыргызстана отклонил поправки в закон о деятельности МСУ

Алмазбек Атамбаев вернул с возражениями Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления» для выработки согласованного варианта. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 29 декабря 2016 года.

В целом, поддерживая вносимые изменения, президент считает, что принятый закон в представленной редакции не может быть подписан по следующим основаниям: