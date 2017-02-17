Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, зачем летал на Кипр

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» сегодня ответил на вопросы сотрудников Генеральной прокуратуры. Об этом ИА «24.kg» рассказали в секретариате партии.

Омурбек Текебаев подтвердил сотрудникам ГП, что действительно летал на Кипр, но с частным визитом.

Парламентарий отмечает, что встречался с различными специалистами, экспертами, хорошо осведомленными, на его удивление, о ситуации в Кыргызстане.

По словам лидера «Ата Мекена», он получил немало сведений, и в настоящее время они проверяются.

В случае их подтверждения все данные представят общественности. Генеральной прокуратуре документы также передадут — для юридической оценки и принятия соответствующих мер, предусмотренных законодательством.

Омурбек Текебаев подробно рассказал прокурорам, почему он заинтересовался вопросом о доходах семьи президента страны.

Он отмечает, что в сводных данных о доходах и имуществе ГКС суммы значительно увеличились начиная с 2012 года. В 2011 году президент задекларировал 89,8 тысячи долларов США.

Указанные в декларации Алмазбека Атамбаева суммы — 120 тысяч долларов 5 центов ( 2012-й ), 120 тысяч 328,82 доллара ( 2013-й ), 119 тысяч долларов ( 2014-й ) Омурбек Текебаев называет процентами от неких вкладов.

Парламентарий пояснил представителям главного надзорного органа, что эти данные получены от Государственной кадровой службы КР за подписью ее директора Нурханбека Момуналиева.

«Исходя из этого мы заключили, что у супруги Алмазбека Атамбаева появились денежные средства лишь в 2011 году. Если полагаться на данные, представленные ГКС за 2012 год, то сумма в размере $120 тысяч — это проценты за вклад. Отсюда возникает вопрос: какую сумму денег должен вложить в банк вкладчик, чтобы получать ежегодно такие проценты?» — цитируют в секретариате фракции своего лидера.

Омурбек Текебаев рассказал прокурорам, что, будучи премьер-министром КР, в марте 2011 года Алмазбек Атамбаев встречался с премьер-министром России Владимиром Путиным. Стороны обсуждали вопрос о 51 проценте акций MegaCom.

Омурбек Текебаев процитировал тогда еще советника Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова, который дал интервью агентству «Фергана.ру»:

По вопросу MegaCom стороны пришли к единому мнению. Кыргызская сторона обозначила, что вопрос о национализации 51 процента не стоит. Главное, чтобы компания выполняла налоговое законодательство и платила государству положенные дивиденды. Фарид Ниязов

Омурбек Текебаев считает, что вокруг крупнейшего сотового оператора страны продолжается политическая игра.

Он проинформировал ГП КР о не национализированном и не конфискованном до сих пор имуществе, принадлежащем окружению Курманбека Бакиева. В частности, речь об ОАО «Кыргыз темир» и компании «Глобал групп».

Он напомнил сотрудникам надзора, что постановлением Генеральной прокуратуры КР от 15 июня 2010 года на все имущество Ос ОО «Глобал групп» наложен арест в рамках расследуемого уголовного дела за № 150-10-62 .

Со ссылкой на кипрские источники Омурбек Текебаев сообщил, что «Глобал групп» 13 октября 2016 года прошла государственную перерегистрацию и реорганизовалось в ЗАО «Глобал групп» с двумя акционерами — ЗАО «Central Asia Finansial Partnership» и ЗАО «СтройДомНам» .

Учитывая перерегистрацию «Глобал групп», им (руководству ОсОО) удалось снять арест, наложенный в рамках уголовного дела. Стало понятно, что рядовому гражданину не удалось бы снять арест, наложенный Генеральной прокуратурой КР. Омурбек Текебаев

Далее глава «Ата Мекена» подробно рассказал о компании «Кыргыз темир». По его данным, территория этого ОАО составляет приблизительно 7 гектаров .

Согласно сведениям ГТС от 14 февраля 2017 года, в соответствии с решением ГТС за № 253 Ос ОО «Глобал групп» включено в Реестр владельцев складов временного хранения. В соответствии с учредительным договором (от 2013 года) участниками Ос ОО «Глобал групп» являются ЗАО «СтройДомНам» и ЗАО «Central Asia Finansial Partnership» .

«Мое внимание привлекло и то, что председателем ОАО «Кыргыз темир» являлся известный Марат Ахматов — владелец земельного участка, находящегося по адресу: Бишкек, улица Скрябина, № 45, 45а (ОсОО «Глобал Эдвертайзинг»). В связи с этим полученные от них документы я передал временной депутатской комиссии, для выяснения всех обстоятельств в сложившейся ситуации», — резюмировал Омурбек Текебаев.