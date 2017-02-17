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Власть

Полгода ждут в парламенте Кыргызстана новый закон о госзакупках

Депутаты парламентской фракции СДПК полгода ждут, когда Министерство финансов Кыргызстана внесет на рассмотрение поправки в закон о государственных закупках. Об этом заявил сегодня на заседании фракции ее лидер Иса Омуркулов.

По его словам, госзакупки — проблемный вопрос. Сегодня все средства на развитие и содержание, услуги, коммуникации тратятся через тендеры на портале госзакупок.

«И здесь важно максимально исключить человеческий фактор. Тогда ни у кого не будет подозрений», — считает депутат.

Сегодня все уголовные дела, возбуждаемые силовыми структурами, — вокруг тендеров.

Иса Омуркулов

Он отметил, что надо внимательнее относиться к подготовке проектов. В них все должно быть максимально грамотно просчитано. Кроме того, Иса Омуркулов напомнил, что нужно добиться подключения всех регионов, даже самых отдаленных, к Интернету.

«У них должен быть выход на портал. В городе делают умные подсчеты и выигрывают тендеры, отправляют товар в регионы. В итоге 50 процентов товаров некачественные, 50 процентов не стоят своих денег. Этот вопрос у Минфина вне зоны внимания. Кроме того, надо дать возможность проводить закупки в оперативном порядке в случае чрезвычайных ситуаций», — отметил лидер СДПК.

«Плохо, что вы до сих пор готовите изменения в закон о госзакупках. Мы еще в сентябре 2016 года давали поручение его внести», — напомнил глава фракции.

Шесть месяцев прошло, а вы до сих пор обещаете. Если кто-то затягивает процесс, значит, заинтересован. Давайте быстрее представьте законопроект.

Иса Омуркулов

Ссылка: http://24.kg/vlast/45386/
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