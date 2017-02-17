Сооронбай Жээнбеков: Надо извлекать максимальную выгоду от членства в ЕАЭС

«Кыргызстан должен извлекать максимальную выгоду от членства в ЕАЭС», — сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, инспектируя контрольно-пропускные пункты «Токмок» и «Кен-Булун» на государственной границе в Чуйской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В качестве премьер-министра одним из главных приоритетов в работе правительства в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС я ставил модернизацию и реконструкцию КПП на границе с Казахстаном, приведение в соответствие с международными требованиями ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Сооронбай Жээнбеков

По его словам, это создает «максимально благоприятные условия для экспортно ориентированных отечественных предприятий».

Премьер добавил, что модернизация КПП «Токмок-автодорожный» будет завершена в конце февраля, «Кен-Булун-автодорожный» — через два месяца.

Также ведется активная работа по реконструкции ряда пропускных пунктов по всей республике, завершение которой планируется до сентября 2017 года.

По данным председателя Государственной пограничной службы Мирбека Касымкулова, все недочеты капитального строительства объектов на пункте «Токмок-автодорожный» устраняются. В ближайшее время он будет полностью готов к работе.

КПП «Токмок-автодорожный» предназначен только для легкового автотранспорта.