Федерика Могерини призвала Кыргызстан соблюдать права человека

Федерика Могерини призвала Кыргызстан твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод. Об этом говорится в
В нем уточняется, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности/
Евросоюз продолжит оказывать помощь Кыргызстану в построении демократии и обеспечении устойчивого экономического роста.
Верховный представитель Евросоюза отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы республики, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года свободных, честных и прозрачных президентских выборов для дальнейшей демократизации КР.
Отмечается, что Алмазбек Атамбаев рассказал Верховному представителю ЕС о политических изменениях в Кыргызстане и регионе. Федерика Могерини подчеркнула необходимость построения положительных примеров сотрудничества между странами Центральной Азии.
Федерика Могерини отметила важную работу, проводимую в регионе Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Верховный представитель ЕС подчеркнула важность продолжительного и тесного сотрудничества с этой организацией.
Центр ОБСЕ возобновляет мандаты миссий в Кыргызстане и Узбекистане. С 1 мая он будет работать как программный офис.
Ранее ОБСЕ отказалась прислать своих наблюдателей на выборы депутатов в местные кенеши.