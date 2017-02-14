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Власть

Проект «Безопасный город» поручили Госкомитету информтехнологий и связи

Реализацией проекта по установке фото- и видеофиксации нарушений общественного порядка и ПДД займется Госкомитет информационных технологий и связи. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сказал заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС аппарата правительства Дамир Сагынбаев.

По его словам, реализовать проект правительство намерено только за счет республиканского бюджета, без привлечения частных финансов.

«Когда мы рассматривали вопрос 1 апреля 2016 года и 21 сентября 2016 года, то рассчитывали использовать 30 миллионов сомов, выделенных из бюджета Бишкека. Даже определили четыре пилотных проекта в столице, но получили отрицательное заключение Минфина на использование этих средств», — сказал чиновник.

Как он отметил, Минфин свою позицию пояснил отсутствием законодательной базы для этого.

Мы хотим реализовать проект за счет бюджета, чтобы в третий раз не попасть в капкан судебных тяжб, и намерены провести его через Государственный комитет информационных технологий и связи. Через МВД мы дважды споткнулись, поэтому подключаем новый госорган.

Дамир Сагынбаев

Напомним, в 2012 году была начата реализация проекта «Безопасный город», целью которого было снижение аварийности на дорогах и улучшение общественной безопасности и порядка на улицах. Но тогда остановились на стадии тендера. Ответственное за реализацию проекта МВД не подписало договор с победителем тендера, сославшись на обнаруженные нарушения в процессе конкурса. Победитель тендера подал иск в суд, тяжбы длятся по сегодняшний день.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45108/
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