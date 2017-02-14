Фото- и видеофиксацию на дорогах правительство установит не там, где планировали

Камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД кабмин намерен установить не там, где планировалось ранее. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша сказал завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Дамир Сагынбаев.

По его словам, в настоящее время межведомственная комиссия изучает места для установки камер в городах Бишкек, Ош и на трассе Бишкек — Каракол.

«По проекту «Безопасный город» 50 процентов уличных перекрестков в Бишкеке задействованы, мы их пока не трогаем. Будем устанавливать камеры на тех перекрестках, которые им не охвачены. На начальном этапе требуются средства от республиканского бюджета, и все деньги от штрафов не будут направлять на другие участки городов Бишкек, Ош и Чуйской области», — сказал чиновник.

Как он отметил, 20 февраля 2017 года межведомственная комиссия подготовит конкретные предложения по установке комплексов фото- и видеофиксации, в том числе определит требуемую сумму.

Отвечая на критику депутата Аиды Саляновой по поводу того, что Таджикистан на подобный проект потратил $24 миллиона против $85 миллионов, которые изначально планировал потратить Кыргызстан, Дамир Сагынбаев сказал, что соседняя страна видеокамеры устанавливала только в городе Душанбе, в то время как мы в городах Бишкек, Ош и вдоль трассы Бишкек — Каракол.