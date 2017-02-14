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Власть

Критика президента в соцсетях вполне допустима

Генеральная прокуратура КР признает корректным и правомерным размещение негативных материалов в отношении президента Кыргызстана. Об этом сообщила глава Правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова.

Накануне она получила ответ из Генеральной прокуратуры, куда ранее юристы направили свои запросы.

«В письме сказано, что в действиях депутата парламента Ирины Карамушкиной и сотрудников ГКНБ нарушений требований закона не установлено», — отметила Чолпон Джакупова.

«Более того, Генеральной прокуратуре не удалось проверить информацию о том, что 11 пользователей социальной сети Facebook получали строгие предупреждения от ГКНБ КР, так как указанные сведения были получены СМИ на условиях конфиденциальности, и источник информации, как и данные о гражданах, не могут быть разглашены», — подчеркивает Чолпон Джакупова.

По ее данным, Генеральная прокуратура КР признала, что в письме заместителя председателя ГКНБ Болота Суюнбаева некорректно указано о проведении проверки по факту размещения негативных материалов в отношении президента КР.

Главный надзорный орган страны обращает внимание руководства ГКНБ на необходимость впредь точно формулировать и излагать в документах суть рассматриваемых вопросов, не допускающую их различное понимание и толкование.

В январе 2016 года ПК «Адилет» направляла два письма в Генеральную прокуратуру КР относительно опубликованной в СМИ информации о том, что 11 пользователей социальной сети Facebook получили строгое предупреждение от ГКНБ КР за негативные высказывания в адрес Алмазбека Атамбаева.

Юристы просили дать юридическую оценку действиям депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной в связи с ее инициативой принять меры в отношении пользователей социальных сетей, распространяющих и размещающих негативные публикации в адрес президента.

Во втором письме ПК «Адилет» просила надзорный орган разъяснить, на основании каких полномочий сотрудники ГКНБ проводят мероприятия по пресечению негативных высказываний в социальных сетях в отношении главы государства.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45060/
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