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Власть

Дональд Трамп ищет помощников для работы в соцсетях

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планирует расширить команду, работающую с социальными сетями. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отмечается, Белый дом на этой неделе намерен нанять новых сотрудников, которые будут заниматься президентскими постами в «Твиттере», «Фейсбуке» и «Инстаграме».

По данным СМИ, Дональд Трамп и его советник по социальным медиа Дэн Скавино пока работают вдвоем, и им необходима помощь.

Как правило, Трамп просто диктует Скавино свои зачастую провокационные сообщения, а тот нажимает на кнопку «твитнуть»

CNN

Скавино публикует сообщения не только в личном аккаунте президента @realDonaldTrump, но и в аккаунтах @POTUS, @WhiteHouse и в «Фейсбук».
Ссылка: http://24.kg/vlast/45048/
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