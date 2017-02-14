Дональд Трамп ищет помощников для работы в соцсетях

Президент США Дональд Трамп планирует расширить команду, работающую с социальными сетями. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отмечается, Белый дом на этой неделе намерен нанять новых сотрудников, которые будут заниматься президентскими постами в «Твиттере», «Фейсбуке» и «Инстаграме».

По данным СМИ, Дональд Трамп и его советник по социальным медиа Дэн Скавино пока работают вдвоем, и им необходима помощь.

Как правило, Трамп просто диктует Скавино свои зачастую провокационные сообщения, а тот нажимает на кнопку «твитнуть» CNN

Скавино публикует сообщения не только в личном аккаунте президента @realDonaldTrump, но и в аккаунтах @POTUS, @WhiteHouse и в «Фейсбук».