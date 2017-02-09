С третьего раза парламентский комитет смог определиться со своим решением

С третьего раза парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению смог определиться со своим решением и принять проект постановления ЖК «О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков, зданий и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта».
В документе парламент постановляет:
— Правительству до 1 июня 2017 года провести инвентаризацию всех организаций социальной сферы в части аренды и приватизации земельных участков и помещений. А также принять меры по возвращению этих участков и сносу зданий, незаконно на них построенных.
— Материалы по вновь выявленным фактам незаконной аренды и приватизации земель и помещений направлять в органы прокуратуры. А соцобъекты исключить из программы приватизации государственной собственности.
— Создать межведомственную комиссию по возврату незаконно приватизированных земельных участков, зданий и помещений, ранее принадлежавших организациям социальной сферы.
— Рассмотреть вопрос передачи здания гостиницы
— Генпрокуратуре привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к незаконной приватизации земли и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Пункт о рассмотрении вопроса о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева из проекта постановления убрали.