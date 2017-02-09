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Власть

С третьего раза парламентский комитет смог определиться со своим решением

С третьего раза парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению смог определиться со своим решением и принять проект постановления ЖК «О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков, зданий и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта».

В документе парламент постановляет:

— Правительству до 1 июня 2017 года провести инвентаризацию всех организаций социальной сферы в части аренды и приватизации земельных участков и помещений. А также принять меры по возвращению этих участков и сносу зданий, незаконно на них построенных.

— Материалы по вновь выявленным фактам незаконной аренды и приватизации земель и помещений направлять в органы прокуратуры. А соцобъекты исключить из программы приватизации государственной собственности.

— Создать межведомственную комиссию по возврату незаконно приватизированных земельных участков, зданий и помещений, ранее принадлежавших организациям социальной сферы.

— Рассмотреть вопрос передачи здания гостиницы «Иссык-Куль» для перепрофилирования пустующего здания в многопрофильную детскую больницу.

— Генпрокуратуре привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к незаконной приватизации земли и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Пункт о рассмотрении вопроса о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева из проекта постановления убрали.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45011/
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