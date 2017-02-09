Иса Омуркулов ответил, станет ли Кубанычбек Кулматов кандидатом в президенты

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов прокомментировал ИА «24.kg» сообщение о том, что глава Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбек Кулматов может стать кандидатом в президенты от социал-демократов .

«Я считаю, что это провокационный выпад против нашей партии. Съезда еще не было. Выборы состоятся к концу года. Времени у нас достаточно, чтобы определиться с кандидатурой. Сейчас не до этого», — высказался Иса Омуркулов.

На вопрос о том, может ли Кубанычбек Кулматов быть кандидатом в президенты от СДПК, Иса Омуркулов ушел от конкретного ответа.

«Я сейчас не могу ничего сказать по этому поводу. Будет съезд партии, там мы и представим свою кандидатуру. Все будет официально озвучено, в том числе и с приглашением прессы. Сейчас еще рано об этом говорить», — заключил Иса Омуркулов.