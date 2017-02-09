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Власть

Глава ФУГИ удивлен: несмотря на нехватку помещений, Минздрав сдает их в аренду

«Меня удивляет, что Министерство здравоохранения ссылается на нехватку помещений. При этом в аренду сдается очень много квадратур», — заявил сегодня в парламенте глава Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков.

Создаются коррупционные схемы, к примеру, когда специально помещения высвобождают для размещения аптек. Перед сотрудниками фонда поставлена задача по инвентаризации соцобъектов.

Болсунбек Казаков

Депутат Наталья Никитенко отметила, что такое поручение об инвентаризации Жогорку Кенеш давал еще в 2014 году. «Это показывает, что постановление парламента положили в долгий ящик, и работа не проводилась», — возмутилась она.

«Я дал поручение провести анализ, почему в аренду сдается столько квадратур. А по инвентаризации было поручение, разработали положение и инструкцию, которые, по непонятным причинам, в течение восьми месяцев находились между ведомствами. Хотя еще в прошлом году могли начать работу», — прокомментировал Болсунбек Казаков.

На заседании вновь рассматривают вопрос арендуемых и приватизированных зданий и помещений социальных объектов.
Ссылка: http://24.kg/vlast/45004/
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