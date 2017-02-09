Мэра города Таласа выберут 27 февраля

Мэра города Таласа Таласской области выберут 27 февраля 2017 года. Об этом ИА «24.kg» сообщил член Центризбиркома Назарали Арипов.

Напомним, сегодня на повестке заседания ЦИК несколько вопросов: о назначении выборов мэра города Таласа; о назначении повторных выборов мэра города Кемина и утверждение протоколов голосования и результатов выборов глав некоторых исполнительных МСУ страны.

По словам члена Центризбиркома, 9 февраля 2017 года прошла первая сессия депутатов Таласского городского кенеша, на которой тайным голосованием избрали его председателя — депутата от партии СДПК Мирлана Эсенкулова. За него проголосовали все 29 депутатов.