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Власть

Всего две кыргызстанки из числа военнослужащих награждены орденом «Батыр эне»

В настоящее время в Кыргызстане орденом «Батыр эне» награждены всего две женщины, ранее проходившие службу в органах внутренних дел. Об этом сегодня в парламенте заявила депутат Аида Исмаилова со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил КР.

По ее словам, по Закону «О государственном пенсионном социальном страховании» для матерей, награжденных орденами «Мать-героиня» или «Баатыр эне», предусмотрена надбавка к пенсии.

Для матерей-героинь из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов дополнительные выплаты не предусмотрены.

Как считает депутат, это создает дисбаланс и нарушает принцип единого подхода в сфере социальных гарантий для граждан.

Поправки в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих» устраняют упущение. Его реализация не потребует выделения дополнительных средств, так как ежегодно выделять 24 тысячи сомов можно в рамках утвержденного для Министерства внутренних дел бюджета, считают депутаты.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44997/
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