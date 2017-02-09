Не стать дебилом. Депутаты против отмены закона о профилактике йододефицита

Члены профильного комитета парламента отказались признать утратившим силу Закон «О профилактике йододефицитных заболеваний» от 18 февраля 2000 года.

По данным Минэконома, документ «уже выполнил свою цель». Кроме того, его нормы противоречат Закону «Об основах технического регулирования».

«Соответствует ли это технически или нет, мне, как врачу, это неинтересно. Мне интересно, будет ли жив ребенок, не будет ли у него кретинизма, не будет ли он дебилом. Вот главный вопрос — здоровье нации», — возмутилась нардеп Альфия Самигуллина.

«Как это решение отразится на наших гражданах? У нас большое число людей страдает йододефицитом. У нас нет йода ни в почве, ни в воде, ни во фруктах, выращенных в республике. Вот мы о чем говорим, а не о технических несоответствиях. Я категорически против. Если вы сэкономите сейчас, что будет с нами через 5 лет? Какими будут дети?» — задалась она вопросами.

«Сейчас мы постоянно говорим о необходимости профилактики, о которой мы забыли. Один доллар, затраченный на профилактику, через несколько лет обернется минимум $50, сэкономленными государством. Мне удивительна позиция Минздрава. За профилактику мы должны бороться до последнего», — сказала Альфия Самигуллина.

«Есть отраслевой закон об общественном здравоохранении. Можно внести в него одну статью, а сам закон признать утратившим силу. Мы с Минздравом договорились сделать это в течение шести месяцев», — заметили представители Минэконома.

«Вот сначала внесите, а потом поговорим», — заметили члены комитета.