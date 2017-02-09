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Власть

Алмазбек Атамбаев пригласил федерального президента ФРГ в Кыргызстан

Алмазбек Атамбаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост федерального президента ФРГ и пригласил его посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое время. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Кыргызстан высоко ценит личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в успешное развитие кыргызско-германского сотрудничества, в том числе в рамках Стратегии Европейского союза по Центральной Азии, инициированной им в 2007 году.

Надеюсь, что достигнутый высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Германией будет в дальнейшем развиваться и укрепляться на благо наших народов.

Алмазбек Атамбаев

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Германии — мира и процветания.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44979/
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