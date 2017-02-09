Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Сегодня народ Туркменистана вновь подтвердил свое особое доверие к вам и намеченному вами курсу по достижению созидательного политического и социально-экономического развития государства», — отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.

Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Туркменистаном будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов. Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана — мира и процветания.