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Власть

Президентом Туркменистана остался Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: ТАСС. Гурбангулы Бердымухамедов и его семья на избирательном участке 12 февраля 2017 года

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов остается в кресле главы государства. По предварительным данным Центризбиркома, по итогам прошедших 12 февраля выборов он получил 97,69 процента голосов избирателей, сообщил ТАСС.

Как заявил глава ЦИК Гулмурат Мырадов, в списках избирателей значились более 3,22 миллиона граждан Туркменистана, из них проголосовали более 3,07 миллиона, или 97,27 процента.

Таким образом, с каждой избирательной кампанией Бердымухамедов демонстрирует все более впечатляющие результаты. На первых выборах, прошедших 11 февраля 2007 года, он набрал 89,23 процента голосов. На вторых выборах — 12 февраля 2012 года — стал победителем с результатом 97,14 процента голосов.

В нынешней кампании роль конкурентов президента исполнили восемь человек.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44974/
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