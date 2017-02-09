Министры не отвечают на звонки. Депутат недоволен

Депутат парламента Алмазбек Токторов недоволен тем, что министры не отвечают на звонки. Об этом он заявил сегодня в парламенте.

«Даже в оперативном порядке не отвечают на звонки. Мы обязательно должны обращаться в письменной форме? Обязательно должны быть волокита и бюрократия? Я месяц не могу найти руководителя аппарата правительства. Пишем, чтобы он вышел на связь. Или надо забрасывать письмами, показывая, что вы работаете?» — возмутился нардеп.

«Об электронном правительстве и речи нет», — добавил Алмазбек Токторов.