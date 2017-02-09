Визит Алмазбека Атамбаева в Европу обусловлен решением суда по Азимжану Аскарову

Визит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Европу состоится на фоне решения суда по Азимжану Аскарову. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель руководителя аппарата главы государства Сапар Исаков.

По его словам, Кыргызстан разговаривает с европейскими коллегами на равных.

Наш честный и правильно выстроенный диалог дает надежду европейским коллегам, что в Центральной Азии Кыргызстан — страна с демократическими принципами. Сапар Исаков

Конституционная реформа также внушает уверенность, что Кыргызстан идет по демократическому пути, отметил чиновник.