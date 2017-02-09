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Власть

Кыргызстан вновь просит деньги у доноров на обеспечение регионов питьевой водой

Евросоюз выделит деньги на развитие сельского хозяйства в регионах. Кыргызстан просит направить их на обеспечение населения питьевой водой. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель руководителя аппарата главы государства Сапар Исаков.

По его словам, в ходе рабочего визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Германию и Бельгию ожидается подписание двух финансовых соглашений.

По программе верховенства права выделят 30 миллионов евро на модернизацию законодательного процесса. По программе сельского хозяйства — 72 миллиона евро.

Деньги пойдут на развитие семи областей республики в течение 7 лет. Первый транш предусмотрен для Джалал-Абадской области.

«Президент просит выделить деньги на обеспечение регионов чистой питьевой водой. Это принесет большую пользу стране», — отметил Сапар Исаков.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44957/
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