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Власть

Заявление на участие в президентских выборах — сигнал Кремлю

Заявление кандидатов в президенты на участие в выборах — это сигнал для внешних игроков. Об этом ИА «24.kg» заявил экс-депутат парламента V созыва Равшан Жээнбеков.

Он расценивает уже официально заявленные притязания кандидатов на главный пост страны как отсутствие у них финансовых ресурсов: мол, обратите на нас внимание.

Ни у одного человека в Кыргызстане на сегодняшний день нет 50 миллионов долларов, а выборы будут стоить примерно столько, если будет конкуренция.

Равшан Жээнбеков

Он не исключает, что многих кандидатов могут сломать, убрать с предвыборной дистанции.

Равшан Жээнбеков отметил, что основной внешний игрок — это Кремль.

«Кремль уберет или скомпрометирует ненужных людей, или попросит это сделать нашу власть», — добавил Равшан Жээнбеков.

О своем участии в президентских выборах ранее заявили Темир Сариев и Бакыт Торобаев.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44955/
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