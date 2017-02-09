Антикоррупционную службу предлагают вывести из состава ГКНБ

Вывести Антикоррупционную службу (АКС) из состава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) предлагают участники политического форума «Политика — без социальных потрясений. Выборы — без фальсификаций». Форум проходит сегодня в Бишкеке.

Практика работы АКС ГКНБ показала, что она используется для борьбы с политическими оппонентами власти. Причем для помощи АКС привлекаются силы и средства других оперативных подразделений ГКНБ.

АКС предлагается придать статус самостоятельного государственного органа. Также предлагается включить его в состав Генпрокуратуры, МВД или Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

На форуме отмечена необходимость деполитизировать ГКНБ и обязать органы безопасности заниматься своими прямыми обязанностями в сфере разведывательной и контрразведывательной деятельности, в борьбе с терроризмом, противодействии политическому и религиозному экстремизму.