Чиновников обвинили в неподготовленности страны при вступлении в ЕАЭС

Председатель недавно созданного в Кыргызстане теневого правительства Марат Иманкулов обвинил действующий кабинет министров и чиновников Кыргызстана в неподготовленности страны при вступлении в ЕАЭС.

По его мнению, несмотря на заверения чиновников о ежегодном росте экономики страны, в настоящее время социально-экономическое положение населения ухудшается.

«Если в 2011 году ВВП Кыргызстана на душу населения составлял 1 тысячу долларов 124 цента, то сегодня этот показатель с незначительным ростом равен 1 тысяче долларов 150 центам. В то время как экономические показатели других стран — членов ЕАЭС продолжают расти. ВВП Грузии за эти годы вырос в 5–6 раз, Таджикистана — в 2 раза, а Армении — в 3-4 раза», — сказал Марат Иманкулов.