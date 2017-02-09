12:13
-4
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Власть

Чиновников обвинили в неподготовленности страны при вступлении в ЕАЭС

Председатель недавно созданного в Кыргызстане теневого правительства Марат Иманкулов обвинил действующий кабинет министров и чиновников Кыргызстана в неподготовленности страны при вступлении в ЕАЭС.

По его мнению, несмотря на заверения чиновников о ежегодном росте экономики страны, в настоящее время социально-экономическое положение населения ухудшается.

«Если в 2011 году ВВП Кыргызстана на душу населения составлял 1 тысячу долларов 124 цента, то сегодня этот показатель с незначительным ростом равен 1 тысяче долларов 150 центам. В то время как экономические показатели других стран — членов ЕАЭС продолжают расти. ВВП Грузии за эти годы вырос в 5–6 раз, Таджикистана — в 2 раза, а Армении — в 3-4 раза», — сказал Марат Иманкулов.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44940/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС Темир Сариев считает правильным
Правительство опровергло данные Омурбека Текебаева о работающих в ЕЭК кыргызстанцах
Экономить на оборудовании для таможенных постов предлагают в Кыргызстане
Даже Путин сказал, что Кыргызстан не подготовлен для вступления в ЕАЭС
Кыргызстан подписал с Казахстаном договор о технической помощи
В Кыргызстане на разработку Налогового кодекса потратили более 400 тысяч сомов
Президент Кыргызстана о ЕАЭС: Мы видим негласную блокаду со стороны наших соседей
Вице-премьер КР должен быть «челноком», чтобы решить проблемы ЕАЭС
Кыргызстан ежегодно платит за членство в ВТО 31 тысячу франков
Среди проблем, с которыми сталкиваются СЭЗ, отсутствие инфраструктуры, приграничные вопросы, вступление в ЕАЭС
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Второй кандидат в&nbsp;президенты Кыргызстана заявил о&nbsp;своих намерениях Второй кандидат в президенты Кыргызстана заявил о своих намерениях
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Бизнес
Уникальный проект от&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Уникальный проект от «БТА Банка»
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!