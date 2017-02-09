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Власть

На Алмазбека Атамбаева предлагают возложить ответственность за выборы-2017

Морально-политическую ответственность за проведение честных, демократических выборов в 2017 году предлагают возложить на действующего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в резолюции политического форума «Политика — без социальных потрясений. Выборы — без фальсификаций». Форум проходит сегодня в Бишкеке.

Действующему главе государства, и всем, кто намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах, предлагается взять обязательство не только приостановить членство в политической партии, но и полностью выйти из ее рядов на время исполнения должности президента, в случае избрания.

Инициаторы форума также настаивают на том, что новый избранный глава государства не должен состоять ни в какой политической партии даже после ухода с должности. Он никогда и никоим образом не должен участвовать и не должен поддерживать ни какую из политических партий. Он в реальности должен стать «отцом нации». В резолюции также предлагается отказаться на выборах как президентских, так и будущих парламентских, от автоматически считывающих урн (АСУ).

По мнению организаторов форума, в демократических странах не применяют электронные системы автоматического подсчета голосов, имеющие функции заблаговременного программирования.

«К тому же АСУ требуют выделения значительных средств налогоплательщика, ремонт, приобретение запчастей, обучение операторов и хранение», — говорится в документе.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44934/
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